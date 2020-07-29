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Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Süper Lig'i 3. sırada bitiren siyah-beyazlı ekipte Vida, 31 maçta 2 bin 683 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu. Burak Yılmaz, attığı 13 golle sezonun en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlılar, sezon boyunca toplam 87 sarı ve 3 kırmızı kart görürken, Caner Erkin 8 sarı ve bir kırmızı kartla sezonun "en hırçın" oyuncusu durumuna düştü

Beşiktaş

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.

Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.

Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.

BURAK YILMAZ EN GOLCÜSÜ

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.

CANER ERKİN TAKIMININ EN HIRÇINI

Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti.

Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11DakikaGolKırmızı kartSarı kart
Domagoj Vida31312683513
Atiba Hutchinson30292583605
Gökhan Gönül30292556406
Caner Erkin30272466318
Muhammed Elneny27272387117
Loris Karius25252250001
Burak Yılmaz252420591304
Victor Ruiz23232048007
Abdoulay Diaby31221866501
N'Koudou26191837304
Adem Ljajic24171593505
Jeremain Lens23171367208
Tyler Boyd21131120105
Enzo Roco1110830002
Güven Yalçın207781302
Ersin Destanoğlu88720001
Necip Uysal156653006
Pedro Rebocho98624002
Kevin-Prince Boateng116596301
Rıdvan Yılmaz66496001
Dorukhan Toköz76490002
Oğuzhan Özyakup124451101
Umut Nayir173448403
Douglas53274001
Gary Medel22126000
Utku Yuvakuran1190000
Ricardo Quaresma1159000
Orkan Çınar3047001
Kartal Kayra Yılmaz5033000
Erdoğan Kaya1022000
Muhayer Oktay106000
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