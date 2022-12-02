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Beşiktaş'ın "Engeller Bizi Durduramaz" projesini tanıtımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü, engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla uygulamaya koyacağı "Engeller Bizi Durduramaz" sosyal sorumluluk projesini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyurdu. Tanıtım toplantısının ardından kampanyaya yönelik özel çıkarılan tişörtü giyen Ahmet Nur Çebi, tekerlekli sandalyede basın mensuplarına görüntü verdi.

Beşiktaş'ın

Bedensel engelli bireyleri tekerlekli basketbol sporu ile tanıştırmak ve onları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projenin tanıtımı, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulübün Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç'ın katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan Çebi, engellileri kimsenin durduramayacağını belirterek, "Engeller bizim beynimizde ve bu gerçeği de buradaki sporcularımız yaptıklarıyla, başarılarıyla kanıtlıyorlar. Engeller kimseyi durduramaz, biz onlara engel olmayalım yeter. İnsanın beyninin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur." dedi.

Beşiktaş Kulübünün yine bir ilk imza attığını kaydeden başkan Çebi, şunları söyledi:

"Engelli kardeşlerimiz bizlerden çok daha güçlüler. Dozajı kaçırmamak kaydıyla hırs bir ilaç gibi faydalıdır. Bize verdiğiniz değer için sporcularıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş Kulübü 20 sene önce her zaman ilkleri yapan bir kulüp olarak engelli kardeşlerimizle yol yürümeye karar vermiştir ve son derece de başarılı olmuştur. Ülkemizdeki bedensel engelli sporu için bir kez daha elimizi taşın altına koymak istedik ve 20 yıl önce olduğu gibi yine bir ilke imza atıyoruz. Beşiktaş Kulübünün bu inancı sayesinde Türk sporunda ilk kez 'bedensel engel' kavramıyla 'şampiyonluk' hikayesi bir araya geldi. Şimdi aynı vizyonla devam ederek Türkiye genelinde var olan altyapı sorununu çözmek için bir adım atacağız. Bu proje ile bedensel engelli vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik edeceğiz."

Projeyle ilgili bilgiler veren Elçin Kılıç ise "Göreve geldikten sonra altyapı kurmak için çalışmalara başladık. Zaman içinde anladım ki altyapı sadece kendi takımımız özelinde değil tüm Türkiye için bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.

Ortopedik engellilere dokunmanın önemine değinen Kılıç, "Daha geniş ölçekli düşünmeye karar verdik. Her 8 kişiden biri engelli, en az 10 milyon engelli var. Gelişmiş ülkelerde engelliler hayatın ve sporun içerisinde daha çok yer alıyor. Beşiktaş olarak asıl hayalimiz engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbol takımıyla tanıştırmak. Bu insanların hayatına dokunma fikri hepimizi heyecanlandırıyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bedensel engelli arkadaşlarımıza evde ya da parkta yapabilecekleri çok basit hareketler ile kondisyonlarını da artırarak basketbolu öğreteceğiz. Bu sosyal sorumluluk projesinin öncülüğünü tekerlekli sandalye basket takımımız yapacak. 20 sene önce takımımız kuruldu. Bu süreç içinde birçok takıma ilham verdi ve başarılara imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının son bölümünde tekerlekli sandalye basketbol oyuncularının yer aldığı eğitim videolarının gösterimi yapıldı.

Tanıtım toplantısının ardından kampanyaya yönelik özel çıkarılan tişörtü giyen Ahmet Nur Çebi, tekerlekli sandalyede basın mensuplarına görüntü verdi.

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