Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın eski futbolcularından Serdal Adalı'ya ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın eski futbolcularından Serdal Adalı'ya ziyaret

        Beşiktaş'ın eski futbolcuları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın efsanelerinden Adalı'ya ziyaret!
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın eski futbolcuları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen görüşmede eski futbolcular Ziya Doğan, Rıza Çalımbay, Tezcan Ozan, Süleyman Oktay, Gökhan Keskin, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Recep Ömer Gülen, Mehmet Ekşi, Fikret Demirer, Kadir Akbulut ve Necdet Ergün yer aldı.

        Ziyarete ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da katıldı.

        Başkan Adalı, eski futbolcularla siyah-beyazlı takımın durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!