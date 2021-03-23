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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düşürüldü

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Umut Güner'in, yönetim kuruluna seçilebilmek için 1997-1998 tarihleri arasında, 1 yıl kulübün voleybol takımında oynamış gibi sahte belge düzenlediği iddiasıyla "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düşürüldü
AA

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Umut Güner ve avukatı ile müdahil Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Derneği'nin avukatı Kemal Deniz Çiftçi katıldı.

Duruşmaya beyanda bulunan müdahil avukatı Çiftçi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanığın 25 Mart 2012'de yönetim kuruluna seçilmek için gerekli olan 2 yıllık şartı yerine getirmek amacıyla 1997-1998 yıllarında Beşiktaş Voleybol takımında oynadığına yönelik sahte sporcu üye bilgi formu düzenlediği iddiasıyla dava açıldığını hatırlattı.

Söz konusu belgenin 2012'de kullanılması ve iddianamenin 17 Haziran 2020'de hazırlanması nedeniyle zaman aşımı süresinin dolduğuna dikkati çeken savcı, bu nedenlerle sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise zorlama yollarla müvekkili hakkında dava açıldığını öne sürerek, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti.

Mahkeme, atılı suçun 25 Mart 2012 tarihli olması ve iddianamenin hazırlandığı 17 Haziran 2020'de 8 yıllık yasal zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

- Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BJK Derneğinden Umut Güner'in kulübe 31 Aralık 2010'da kabul edildiği, 25 Mart 2012'de ise yönetime seçildiği, 2 yılı doldurmadığı için sonradan 1997 ve 1998 tarihleri arasında BJK'nin voleybol takımında 1 yıl sporcu olarak bulunduğuna ilişkin tarihsiz "sporcu üye bilgi formu" ibraz ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, Güner'in böylelikle o dönem bir yıl kıdem kazandırılarak yönetim kurulu üyeliğine kabul edildiği, BJK dernek tüzüğünün 8/G maddesi gereğince yine de şartlara haiz olmayıp kulübe kaydının yapılmaması gerektiği belirtilerek, kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında 3 yıl sporculuk yapmak şartı arandığı kaydedilmişti.

İddianamede, BJK voleybol şubesinin kayıtları incelendiğinde, 1997/1998 sezonunda Umut Güner'in adının olmadığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol Federasyonu Başkanlığından gelen yazılarda da, Güner'in özellikle belirtilen yıllarda sporcu olduğuna rastlanmadığı anlatılmıştı.

Güner'in kulüp yöneticiliği ve görevlerinin 23 Mart 2012'de kulüp yönetimine ibraz edilen sahte sporcu üye bilgi formuna dayandığı belirtilen iddianamede, Güner'in "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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