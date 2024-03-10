Beşiktaş'ın Gaziantep Fk maçı kamp kadrosu açıklandı: 5 eksik!
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 5 eksik var
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu.
Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Ante Rebic de kadroda kendine yer bulamadı.
Beşiktaş'ta bu isimler dışında uzun süredir sakatlıkları devam eden Alex-Oxlade Chamberlain ve Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.
Fernando Santos cezalı durumda bulunan Omar Colley'den de Gaziantep maçında yararlanamayacak.