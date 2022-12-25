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Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'de aradan Gaziantep deplasmanında dönüyor. Kupada Şanlıurfaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, ligin 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 22, Gaziantep FK'nın 16 puanı bulunuyor. Saiss, Josef ve Ghezzal'den faydalanamayacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

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HABERTURK.COM / AA
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. 
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    MERT
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    ROSIER

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    WELINTON

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    TAYYİP TALHA

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    UMUT

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    NECİP

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    ATIBA

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    GEDSON

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    NKOUDOU

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    CENK

     
  • Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    WEGHORST

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