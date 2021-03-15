Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ın gözü kupa finalinde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini geçerek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ın gözü kupa finalinde

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş’ta hedef 2 kupa. Hafta sonunda Başakşehir karşısında 3-2 kazanarak lig yarışında kayıp yaşamayan siyah-beyazlılar, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek. Hafta sonunda rakibini 7 yıl sonra deplasmanda yenen Beşiktaş, bu maçta aynı zamanda pas rekoru kırmıştı. Kartal’da hedef, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi de kazanarak finale yükselmek.

10 SEZONDUR KAZANAMIYOR

Türkiye Kupası’nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, finalde Başakşehir’i penaltı sonuçları mağlup ederek zirveye çıkmayı başarmıştı. Geride kalan 10 sezonda kupayı kazanamayan Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, takımla çalışmalara başladı. Ancak bu futbolcunun riske edilmemesi bekleniyor. Cenk Tosun, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sakatlığı süren bir diğer isim Gökhan Töre de forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK ÇOK

Ligde sıkıntılı bir süreç yaşayan ve düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir’de birçok eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci’nin bu maçta forma giymesi zor.

ROTASYON OLABİLİR

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, bazı oyuncuları Başakşehir karşılaşmasında dinlendirebilir. Kalede Utku’ya görev vermeyi planlayan Yalçın, Dorukhan ve Necip’i de ilk 11’de sahaya sürebilir. Mücadelenin uzatmalara ve penaltılara gitme ihtimali nedeniyle hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini de düşünen Yalçın, sahaya bu doğrultuda bir kadro sürmeyi planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teknik direktör Turgay Altay'dan açıklamalar | Sakatlıkları engellemek, half space, assist zone, golden zone
FUTBOLFutbolda sakatlıkların sonuca etkileri!
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı yazar yorumları
FUTBOL"Rezalet"
Di Maria'ya soygun şoku! Oyundan çıktı
FUTBOLDi Maria'ya soygun şoku! Ailesi...
Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti
FUTBOLPele rekoru kabul etti!
Trabzonspor'dan Cemil Usta için anma mesajı
FUTBOLCemil Usta için anma mesajı
Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor
FUTBOLFırtına gol yollarında zorlanıyor
Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLKupada dev maç!
Süper Lig puan durumu 15 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (15 Mart)
Galatasaray ne zaman bay geçecek? GS ne zaman bay geçiyor, hangi hafta? İşte Galatasaray kalan maçları
FUTBOLGalatasaray ne zaman bay geçecek?
Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti
FUTBOLBursasporlu futbolculardan isyan!