Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın 20.00'da Hatayspor ile deplasmanda mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını bu sabah yaptıkları antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson kadroya dahil edildi. Sakatlıkları devam eden Emrecan, Necip, Umut, Chamberlain, hazır olmayan Tayyip, kadro dışı olan Bailly, Rosier, Onana, Ghezzal ve Aboubakar ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta, Hatayspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıkanaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy ve Emrecan Bulut"