Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü kamp sürecinde yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde bulunan Grassau kasabasında yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor. Kamp sürecinde 3 hazırlık müsabakasına çıkacak olan siyah-beyazlıların programı belli oldu. Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya ekibi Augsburg, Macaristan temsilcisi Mezökövesd Zsory ve Fransa takımı Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Kartal, hazırlık karşılaşmalarını Avusturya’da oynayacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi

16.00 Beşiktaş - Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş - Mezkövesd Zsry (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma

17.00 Beşiktaş - Strasbourg (MGG Arena)