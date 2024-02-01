Beşiktaş'ın istediği Gabriel Paulista’yı Atletico Madrid kaptı

Madrid temsilcisi, stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerden biri olan son olarak Valencia'da top koşturan Brezilyalı Gabriel Paulista’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Paulista’nın uzun bir kariyere ve maksimum deneyime sahip olduğu, 33 yaşındaki oyuncunun LaLiga'nın yanı sıra Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de forma giydiği aktarıldı.

Paulista, bu sezon Valencia ile 18’i La Liga, 1’i Kral Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Bu transferle birlikte son maçta sakatlanan Jose Maria Gimenez ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye giden milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün boşluğunu Paulista ile doldurmuş oldu.