Beşiktaş'ın istikrar abidesi Omar Colley

Beşiktaş'ta Omar Colley, 11'in değişmezi oldu.

İstikrarıyla ön plana çıkan Gambiyalı stoper, performansıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi olmayı başardı.

Omar Colley, bu sezon şu ana kadar hücumda da etkili bir grafik ortaya koydu. Gambiyalı stoper; 2'si lig, 1'i Avrupa'da olmak üzere 3 gol kaydetti.