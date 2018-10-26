Beşiktaş'ın kabus gecesi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Genk'e 4-2 mağlup oldu. Bu sezonki beşinci kez mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en ağır yenilgisini aldı. Başta Quaresma olmak üzere birçok futbolcu taraftarlardan tepki görürken Gökhan Gönül ve Medel'e destek geldi