Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Genk'e 4-2 mağlup oldu ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 5. kez kaybeden siyah-beyazlılarda taraftarların yoğun tepkisi vardı! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde adeta kabus gecesi yaşadı...
Maça kötü başlayan siyah-beyazlı takım, 23. dakikada Mbwana Samatta'nın golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. İlk yarıda pozisyon dahi bulamayan Beşiktaş, ikinci yarıda rakibine baskı kurmaya çalıştı. Birinci devreye oranla topa daha çok sahip olan siyah-beyazlı ekip, kontrollü oynayan Genk'in 69. dakikada Samatta ile bir gol daha bulmasına engel olamadı.
Sonradan oyuna giren Vagner Love'ın golleriyle umutlanan Beşiktaş, rakibinin hücumdaki etkili oyununa engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 3 puanda kaldı.
BU SEZON BEŞİNCİ MAĞLUBİYET
Bu sezon kötü performans gösteren siyah-beyazlı takım, 18. resmi maçında beşinci kez mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'deki 9 karşılaşmada iki kez yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9 karşılaşmada ise üç kez rakiplerine boyun eğdi.
Söz konusu maçlarda 9 kez kazanan siyah-beyazlılar, dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
VODAFONE PARK'TAKİ EN AĞIR YENİLGİ
Vodafone Park'ta ise beşinci kez rakiplerinin galibiyetine engel olamayan Beşiktaş, stadındaki en ağır yenilgiyi aldı.
2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1'lik skorla boyun eğmişti.
Bu sezon Süper Lig'deki Antalyaspor maçını da 3-2 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Genk'e 4-2 yenildi.
TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarının son bölümünde takımlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, Genk'in etkili oyunu karşısında sıkıntılı anlar yaşayan takımlarına daha iyi oynamaları yönünde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, ayrıca "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarların, 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta ilk kez takıma yönelik tepki gösterdiği gözlendi.
İlk yarının bitmesinin ardından kaptan Necip Uysal, takım arkadaşlarını yanına alarak tribünleri alkışladı.
Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünde takımlarına destek vermeye çalışan taraftarlar, skorun 2-0'a gelmesinin ardından tekrar yönetime tepkide bulundu.
Siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş tezahüratı ise dikkati çekti. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Caner Erkin, Enzo Roco ve Cyle Larin de taraftar tepkisinden nasibini aldı.
Gergin maçta Quaresma'nın taraftarlarla diyaloğa girdiği gözlendi.
SADECE GÖKHAN VE MEDEL'E DESTEK GELDİ
Taraftarlar, sadece Gökhan Gönül ile Gary Medel'e destek verdi.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın son dakikalarında her iki oyuncu lehine tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçın bitmesinin ardından "Gökhan, Medel el ele hep beraber tribüne" şeklinde bağırdı.
VAGNER LOVE'IN GOLLERİ YETMEDİ
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Vagner Love'ın golleri iyi sonuç için yeterli olmadı.
Bu sezonki resmi maçlarda beşinci kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı formayla da Avrupa kupalarında dördüncü golünü kaydetti.
TOLGAY ARSLAN DEVAM EDEMEDİ, ISLIKLARLA ÇIKTI
Son dönemde sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Genk karşısında da Tolgay Arslan sakatlandı.
İlk yarının başlarında yerde kalan Tolgay, bir süre daha sahada kaldı. Sıkıntısı süren siyah-beyazlı oyuncu, 26. dakikada yerini Enzo Roco'ya bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü, saha kenarına gelen Tolgay Arslan'ı yuhaladı.
GÜNEŞ'LE İLK YENİLGİ!
Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından çıktığı Avrupa Ligi maçlarında ilk kez iç sahada mağlup oldu. Kartal bugüne kadar iç sahada oynadığı 10 Avrupa Ligi maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. mücadelesinde sahasında Genk’e 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından Avrupa Ligi’ndeki ilk iç saha yenilgisini aldı.
Tecrübeli çalıştırıcının göreve geldiği 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken, Skenderbeu’yu ise yenmeyi başarmıştı.
Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve grup maçlarının ardından yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden siyah-beyazlılar, iç saha maçlarında Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon’u mağlup etmişti.
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