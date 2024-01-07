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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana, Marsilya'da - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana, Marsilya'da

        Beşiktaş'ın sezon başında transfer edilen ve kadro dışı kalan Jean Onana, Fransa'ya gitti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:47
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        Onana, Marsilya'ya gitti
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        Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve fazla forma şansı bulamamasıyla birlikte kadro dışı kalan Jean Onana için önemli bir gelişme yaşandı.

        Marsilya, Jean Onana transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Fransız ekibinin, Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacak. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ortaya çıktı.

        Jean Onana son pürüzlerin tamamlanmasının ardından Marsilya'ya transferi için Fransa'ya gitti.

        KADRO DIŞI KALMIŞTI

        Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

        Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

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