Favori Casilla, plase Harun

David Ospina'nın Napoli'ye transfer olmasının ardından kaleci konusunda rotayı diğer alternatiflerine çeviren Beşiktaş'ta gözler Kiko Casilla ve Harun Tekin'e çevrildi...

Real Madrid'de ikinci kaleci konumunda olan Casilla için Şenol Güneş'in yardımcısı Guti aracılığı ile görüşmeye başlayan Siyah-Beyazlı yönetim, diğer yandan başkan Fikret Orman her ne kadar "Gündemimizde yok" dese de Harun için Bursa yönetimi ile görüşüyor... Güneş'in Tolga Zengin de ısrar etmesine karşın iyi bir kaleci transferi yapmak isteyen başkan Orman, en kısa süre içinde görüşmeleri tamamlayıp iki isimden birini takıma kazandırmayı hedefliyor...

Guti'nin Cassila ile yaptığı görüşmede "Beşiktaş'a gelirim" yanıtı aldığı öğrenilirken kiralama formülü ile 31 yaşındaki eldivene Siyah-Beyazlı formayı giydirmenin planı yapılıyor... Casilla'da pürüz çıkması halinde Harun Tekin için görüşmeler sıklaştırılıp deneyimli kaleci için Bursa yönetimi ile anlaşma zemini aranacak.

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