Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan!

Salih Uçan, Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş ile birlikte performansını yükseltti. Şenol Güneş´in göreve gelmesinin ardından takımın orta sahasında değişilmez isimlerden birisi olmayı başaran Uçan, tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkarmadı. Şenol Güneş´in Beşiktaş´ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11´de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.

Spor Toto Süper Lig´de son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tutunmayı başaran Beşiktaş´ta Salih Uçan, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı bu seride önemli pay sahiplerinden biri oldu. Şenol Güneş´in güvendiği isimlerin başında gelen Uçan, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı.

DEFANSİF AKSİYONLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator´ın istatistiklerine göre Salih Uçan, Kayserispor maçında defansif anlamda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Milli oyuncu, Kayserispor maçında 39 defansif aksiyonun içerisinde yer alarak bu alanda defansif orta sahalar arasında haftanın ilk sırasında yer aldı. Kendi yarı alanında top kaybı yapmayan Uçan, 4´ü kendi sahasında olmak üzere 6 top kazanmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca 20 defansif 1-1 ile bu alanda yine defansif orta sahalar arasında haftanın zirvesinde yer aldı.

BEŞİKTAŞ, OPSİYONUNU KULLANDI

Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada Salih Uçan´ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti. Uzun, konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" ifadelerini kullandı.