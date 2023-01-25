Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan!

Şenol Güneş´in göreve gelmesinin ardından ligde aldığı galibiyetlerle kara bulutları dağıtan Beşiktaş´ta Salih Uçan gösterdiği performansla dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan!
DHA

Spor Toto Süper Lig´de son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tutunmayı başaran Beşiktaş´ta Salih Uçan, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı bu seride önemli pay sahiplerinden biri oldu. Şenol Güneş´in güvendiği isimlerin başında gelen Uçan, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE PERFORMANSINI ARTIRDI

Salih Uçan, Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş ile birlikte performansını yükseltti. Şenol Güneş´in göreve gelmesinin ardından takımın orta sahasında değişilmez isimlerden birisi olmayı başaran Uçan, tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkarmadı. Şenol Güneş´in Beşiktaş´ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11´de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.

DEFANSİF AKSİYONLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator´ın istatistiklerine göre Salih Uçan, Kayserispor maçında defansif anlamda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Milli oyuncu, Kayserispor maçında 39 defansif aksiyonun içerisinde yer alarak bu alanda defansif orta sahalar arasında haftanın ilk sırasında yer aldı. Kendi yarı alanında top kaybı yapmayan Uçan, 4´ü kendi sahasında olmak üzere 6 top kazanmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca 20 defansif 1-1 ile bu alanda yine defansif orta sahalar arasında haftanın zirvesinde yer aldı.

BEŞİKTAŞ, OPSİYONUNU KULLANDI

Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada Salih Uçan´ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti. Uzun, konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!
FUTBOL Transferde sona yaklaştı!
Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!
FUTBOL İtalya 'sefer'i!
Galatasaray'a Morutan piyangosu! Pisa'dan flaş teklif
FUTBOL Cimbom'a piyango!
Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!
FUTBOL Kartal'dan yeni teklif!
Adana Demirspor Bakayoko transferini bitirdi!
FUTBOL Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor!
Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir
FUTBOL Galatasaray'da ayrılık haftası!
Fenerbahçe ve Galatasaray Mertcan Ayhan için karşı karşıyalar
FUTBOL Mertcan Ayhan için karşı karşıyalar
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: "Avrupa hayalimi her zaman koruyorum"
FUTBOL "Avrupa hayalimi her zaman koruyorum"
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi rüzgar gibi geçti! Georgina Rodríguez Arabistan'ı salladı! - Spor haberleri
FUTBOL Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi rüzgar gibi geçti!
Bayern Münih: 1 - Köln: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Bayern puanı son dakikada kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.