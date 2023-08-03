Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş'ın rakibi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş'ın rakibi

        Tirana Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Konferans Ligi rövanş mücadelesine sahne olacak zorlu mücadelede siyah beyazlı temsilcimiz; rakibini bir kez daha mağlup etmesi, berabere kalması ya da tek farklı yenilmesi halinde tur atlayan taraf olacak. İşte, bir üst tura yükselmesi halinde Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk olacak ve bir üst tura yükselen taraf olmak için mücadele edecek. İşte, Beşiktaş'ın tur atlaması halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibine dair ayrıntılar...

        2

        TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta sahasında karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlıların zorlu mücadelesi saat 21:00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

        Bu akşam Arnavutluk deplasmanında Tirana'ya konuk olacak olan Beşiktaş, tur atlaması halinde; Zeljeznicar (Bosna Hersek) – Neftçi Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinden tur atlayan takımla 3. turda mücadele edecek.

        İki takım arasındaki ilk maç 2-2 sona ermişti. Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Perşembe akşamı 20:00'da oynanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ'IN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        Beşiktaş, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.

        5

        Siyah beyazlı ekibimiz bu turu da geçerse play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!