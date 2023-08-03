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Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş'ın rakibi Tirana Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Konferans Ligi rövanş mücadelesine sahne olacak zorlu mücadelede siyah beyazlı temsilcimiz; rakibini bir kez daha mağlup etmesi, berabere kalması ya da tek farklı yenilmesi halinde tur atlayan taraf olacak. İşte, bir üst tura yükselmesi halinde Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine dair detaylar... Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 16:11 Güncelleme: 03.08.2023 - 16:11 facebook

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk olacak ve bir üst tura yükselen taraf olmak için mücadele edecek. İşte, Beşiktaş'ın tur atlaması halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibine dair ayrıntılar...

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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta sahasında karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlıların zorlu mücadelesi saat 21:00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.