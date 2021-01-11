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Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü: Aboubakar, Larin ve Ghezzal

Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ligde atılan 39 golün 28'inde Aboubakar, Larin ve Ghezzal'in imzası var

Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü: Aboubakar, Larin ve Ghezzal

5 maçtır gol yemeden kazanan Beşiktaş'ı Atakaş Hatayspor durdurdu. Siyah-beyazlılar, Süper Lig´in 18´inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken, 5 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi de sona erdi. Bu beraberlik aynı zamanda Beşiktaş'ın 2´nci haftadaki 1-1 biten Antalyaspor maçından sonra berabere kaldığı 2´nci karşılaşma oldu. Beşiktaş, Antalyaspor beraberliğinden sonra Hatayspor ile karşılaşıncaya kadar oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı.

MUHTEŞEM ÜÇLÜ ABOUBAKAR, LARİN VE GHEZZAL

Hatayspor ağlarını 2 kez havalandıran siyah-beyazlılar, gol sayısını 39'a çıkardı. 39 golün 28'inde 3 futbolcunun imzasının olması dikkat çekici bir tespit olarak görünüyor. 28 golde imzası olan üç futbolcu; Aboubakar, Larin ve Ghezzal'dan başkası değil. Transferin son günlerinde takıma katılan Aboubakar 9 gol atarken, yine transferin son günü kiralanan Ghezzal, Hatayspor maçıyla 8 asiste ulaştı. Takımın en golcü futbolcusu olan Cyle Larin ise 11 gol atmış durumda.

18 FARKLI OYUNCU SKOR KATKIDA BULUNDU

Beşiktaş'ta skora gol atarak katkı veren oyuncu sayısının da 14 olduğu görülüyor. Hücum hattında görev alan futbolcular, Ghezzal haricinde gol atma başarısı gösterirken, Cezayirli oyuncu bu açığını 8 asistle fazlasıyla kapatmış durumda. Hücum hattının diğer oyuncusu Ljajic ise bu sezon tam 12 maçı sakatlık ve formsuzluk sebebiyle kaçırdı ve diğer maçlarda da pek bir şey yapmadı.

Siyah beyazlılarda Larin ve Aboubakar'dan sonra en çok gol atan futbolcu 3 golle Atiba olurken, Vida, N'Koudou, Mensah, Oğuzhan ve Hasic 2'şer gol attı. Gol katkısı veren diğer 6 futbolcu ise Güven, Boyd, Lens, Gökhan Töre, Necip ve N'Sakala.

Gol atan 14 futbolcuya sadece asistleriyle skoru değiştiren 4 futbolcu daha eklendiğinde, kadrodaki kaleciler hariç 21 futbolcunun (Lens ve Boyd kadro dışı) 18'inin skora katkı verdiği görülüyor. Gol atmayıp sadece asist yapanlar 8 asistle Ghezzal, 3 asistle Rosier, 2'şer asistle Dorukhan ve Josef. Hem gol atıp hem asist yapan futbolcular ise Oğuzhan, Necip, Atiba, Mensah, Aboubakar, Larin, Güven ve N'Koudou.

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