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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev ligde kayıp! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev ligde kayıp!

        Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Chornomorets'e 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 19:51
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        Beşiktaş'ın rakibi D.Kiev ligde kayıp
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        Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Chornomorets ile karşı karşıya geldi. Chornomorets Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chornomorets 3-2 galip tamamladı.

        Chornomorets'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Artur Avagimyan, 54. dakikada Andrii Shtohrin ve 90+1'de Samson Onomigho kaydetti.

        Dinamo Kiev'in golleri 49. dakikada Andrii Yarmolenko ve 61. dakikada Sergii Sydorchuk'tan geldi.

        Konuk ekip Dinamo Kiev'de Oleksandr Syrota 84. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Chornomorets puanını 9'a çıkarırken, Dinamo Kiev 6 puanda kaldı.

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