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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu, hangi takımlar? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın fikstürü ve maç tarihleri açıklandı mı? BJK rakipler kimler? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın fikstürü ve maç tarihleri...

        UEFA Konferans Ligi'nde grup çekimi gün itibariyle tamamlandı. Turnuvaya Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i eleyerek katılan siyah beyazlı temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Peki, D Grubu'nda yer alacak kartalın rakipleri hangi takımlar oldu, maçları ne zaman ve fikstürü açıklandı mı? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:24
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        2023-2024 sezonu UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ülkemizi bu yıl Fenerbahçe ile gruplarda temsil edecek Beşiktaş'ın hangi grupta yer aldığı ve hangi takımlarla mücadele edeceği ve maçlarının ne zaman oynanacağı ile ilgili ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ'IN GRUBU BELLİ OLDU

        Siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda yer alacak. İşte, kanaryanın rakipleri...

        Club Brugge

        Bodo/Glimt

        Lugano

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        KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        1. Maç Günü: 21 Eylül

        2. Maç Günü: 5 Ekim

        3. Maç Günü: 26 Ekim

        4. Maç Günü: 9 Kasım

        5. Maç Günü: 30 Kasım

        6. Maç Günü: 14 Aralık

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        BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?

        Bu yıl Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alacak Beşiktaş'ın fikstürü henüz açıklanmadı.

        Siyah beyazlı temsilcimizin grup maçlarının tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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