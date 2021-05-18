Başarılı bir sezonun ardından takımın şampiyonluğu hak ettiğini kaydeden Koyuer, "2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlamak ve şu anda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bütün camiaya teşekkür ediyorum. Balonlarımız, Beşiktaş bayrakları ile bir saat boyunca gökyüzünde süzülecek. Yabancı misafirlerimiz de şampiyon takımın bayrağı ile uçmaktan eminim keyif alacaklardır." dedi.