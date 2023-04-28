Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, evinde ilk golü attığı karşılaşmalardan galip ayrılmasıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta bu sezon 14 maçın 9'unda ilk golü atan taraf olurken, söz konusu karşılaşmaların hepsini kazandı.

ABONE OL
İHA
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. 
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Kara Kartal'ın bu maçtaki en büyük avantajlarından biri de mücadelenin iç sahada oynanması. 
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Ligde evinde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, Cimbom'a ise henüz Vodafone Park'ta kaybetmedi.
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Taraftarının da desteğiyle rakipleri karşısında baskıyı arttıran Beşiktaş, ilk golü bulduğu müsabakalarda ise mağlubiyet görmüyor.
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    9'DA 9 YAPTI

    Kartal, bu sezon evinde 14 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda ilk golü atan taraf olan siyah-beyazlı ekip, maçların tamamından galibiyetle ayrılmasını bildi.
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Beşiktaş, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ilk golleri maçların ilk yarılarında buldu. Bu gollerin 4'ünü Cenk Tosun kaydederken, Salih Uçan, Masuaku, Muleka, Ghezzal ve Weghorst da 1'er kez fileleri sarstı. Siyah-beyazlılar, ayrıca 9 maçta toplam 24 gole imza attı.
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Beşiktaş'ın sahasında yenik duruma düştüğü 3 karşılaşma var. Kara Kartal, ilk golü yediği mücadelelerde sadece Giresunspor'u mağlup etti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir'e 1-0 kaybetti.
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

    Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ve Antalyaspor ile ise golsüz berabere kalırken, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle de 3-0 hükmen galip sayıldı.
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!
  • Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.