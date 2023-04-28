Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!

Beşiktaş, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ilk golleri maçların ilk yarılarında buldu. Bu gollerin 4'ünü Cenk Tosun kaydederken, Salih Uçan, Masuaku, Muleka, Ghezzal ve Weghorst da 1'er kez fileleri sarstı. Siyah-beyazlılar, ayrıca 9 maçta toplam 24 gole imza attı.