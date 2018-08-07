Fabri'nin Fulham'a transferi sonrası Beşiktaş'ta merakla beklenen konu yeni bir kaleci takviyesi yapılıp yapılmayacağı... Siyah-Beyazlı takımın son 10 kalecisini sizler için mercek altına aldık, ilginç istatistiklere ulaştık. İşte Kartal'ın son 10 eldiveninin istatistikleri...
1
1|30
Oscar Cordoba (2002-06)
2
2|30
Beşiktaş taraftarının en sevdiği kalecilerden olan Kolombiyalı, 100. yılda kazanılan unutulmaz şampiyonluğun mimarlarındandı. Kartal'da 80 maça çıkan Cordoba, kalesinde ise 81 gol gördü. 27 maçta rakip forvetlere göz açtırmadı.
3
3|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 1.01 gol
4
4|30
Vedran Runje (2006-07)
5
5|30
1 sezon kaldı ama "Runje Runje!" tezahüratıyla akıllara kazındı. Zaman zaman iye oynadı, zaman zaman ise hatalarıyla çıldırttı. Kartal'da çıktığı 42 maçta 39 gol yedi ve 17 maçta kalesinde duvar oldu. Ama başarılı gözükse de fazla durmayıp Fransa'nın Lens takımına transfer oldu.
6
6|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 0.92
7
7|30
Rüştü Reçber (2007-12)
8
8|30
Türk futbolunun tecrübe abidesi Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'a gelen isimlerdendi. 5 sezon kaldığı Beşiktaş'ta Manchester United maçı başta olmak üzere unutulmaz performanslara imza attı. Siyah-Beyazlı formayı 121 kez terletirken 119 gol yedi. 43 mücadelede gol izni vermedi.
9
9|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 0.98
10
10|30
Hakan Arıkan (2007-11)
11
11|30
Beşiktaş'ta iyi maçlar çıkardı ama Liverpool ve Metalist facialarında kalede o vardı. Yine de Kartal'la 1 lig şampiyonluğu, 2 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. 67 maçta 66 gol yedi. 28 maçta kalesinde gol görmedi.
12
12|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 0,98
13
13|30
Cenk Gönen (2010-16)
14
14|30
Denizlispor'dan geldiği Beşiktaş'ta çok önemli maçlara çıktı ama hataları da dönem dönem çok can yaktı. Efsane Dinamo Kiev karambölüyle, unutulmaz Liverpool zaferinde fileleri o korudu. 93 maçta kalesinde topu 102 kez gördü. 28 maçta ise rakiplere gol izni vermedi.
15
15|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 1,09
16
16|30
Günay Güvenç (2013-16)
17
17|30
Büyük umutlarla Almanya'dan katıldı Beşiktaş kadrosuna. Genç yaşta geldiği Siyah-Beyazlı takımda ilk iki sezonunu kiralık geçirdi. Sonrasında Slaven Biliç ve Şenol Güneş dönemlerinde kalede zaman zaman görev aldı ancak beklenen güveni bir türlü sağlayamadı. 18 maçta 17 gol yedi, 6 mücadele ise gol izni vermedi.
18
18|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 0,94
19
19|30
Allan McGregor (2012-13)
20
20|30
Beşiktaş'ın 'feda' döneminde sessiz sedasız bonservisi elinde geldi. Hedeflerin uzağında kalan takımda eldivenler ona emanetti. Bedava gelip 1 sezon sonra 1 milyon 750 bin Euro'ya Hull City'ye transfer olup para kazandırması performansından daha çok hatırlandı. 26 maçta 39 gol yedi, sadece 5 maçı golsüz geçti.
21
21|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 1,5
22
22|30
Tolga Zengin (2013-...)
23
23|30
2013-14 sezonunun başında Trabzonspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta Fabri'nin gidişi sonrası yeniden 1. kaleci konumunda. Taraftarlar tarafından çok eleştirildiği maçlar oldu. 121 maçta 113 gol yerken 46'sında rakiplere dur dedi. Yeni bir takviye olmazsa bu sezon da eldivenler onun olacak.
24
24|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 0,93
25
25|30
Denys Boyko (2016-18)
26
26|30
Taraftarın da büyük talebiyle 2015-16'nın devre arasında 3 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle Dnipro'dan geldi. Ancak Beşiktaş kariyeri hayal kırıklığından öteye geçemedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremeyen Boyko, 5 maçta 7 gol yedi. Sonrasında önce Malaga'ya, sonra da Dinamo Kiev'e kiralandı. Bu transfer sezonunda da bedelsiz olarak Dinamo Kiev'e verildi.
27
27|30
Maç başına gol yeme ortalaması: 1,4
28
28|30
Fabri (2016-2018)
29
29|30
Kaleci sorununu bitirmesi için, sakatlığının iyileşmesi de 1 sezon beklenerek transfer edildi. Deplasmanda oynanan Lyon maçındaki hataları dışında genel anlamda performansı camiayı tatmin etti. 87 maçta 94 gole engel olamadı. 27 maçta ise rakiplere gol fırsatı tanımadı. Bedelsiz geldiği Kartal'dan İngiliz ekibi Fulham'a gidip 6 milyon Euro kazandırırken veda ederken döktüğü gözyaşlarıyla taraftarın kalbine kazındı.
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