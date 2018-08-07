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Taraftarın da büyük talebiyle 2015-16'nın devre arasında 3 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle Dnipro'dan geldi. Ancak Beşiktaş kariyeri hayal kırıklığından öteye geçemedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremeyen Boyko, 5 maçta 7 gol yedi. Sonrasında önce Malaga'ya, sonra da Dinamo Kiev'e kiralandı. Bu transfer sezonunda da bedelsiz olarak Dinamo Kiev'e verildi.





