Siyah-beyazlıların stoperde diğer bir hedefi ise yine Amartey'in milli takımdan arkadaşı Alexander Djiku... Strasbourg'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu da serbest durumda bulunuyor.

TORMENA VE LYANCO'DA FREN...

Beşiktaş'ın bu bölge için gündeme gelen diğer isimler Vitor Tormena ve Lyanco... Ancak Braga ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Tormena ile 2025'e kadar Southampton'la kontratı bulunan Lyanco'nun bu nedenle transferleri zor görünüyor.