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        Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i netleşiyor

        Beşiktaş, kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile sezonu bitirmek istiyor. Siyah beyazlıların Trabzonspor karşısında sahaya çıkacağı 11 netleşmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:11
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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        Trendyol Süper Lig'de zirvenin 43 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar, taraftarına kupa şampiyonluğu yaşatmak istiyor. Teknik direktör Serdar Topraktepe, kafasındaki 11'i şekillendiriyor.

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        Siyah beyazlıların kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson solunda Masuaku forma giyecek.

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        Stoper ikilisinde Necip Uysal ve Omar Colley’nin oynaması bekleniyor. Savunmanın önünde Al Musrati görev yapacak. Libyalı oyuncunun önünde Salih Uçan ve Gedson Fernandes şans bulacak.

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        Hücumun sağında Milot Rashica solunda Ernest Muçi görev yapacak. Santrfor mevkisinde ise Semih Kılıçsoy olacak.

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