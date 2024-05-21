Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i netleşiyor
Beşiktaş, kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile sezonu bitirmek istiyor. Siyah beyazlıların Trabzonspor karşısında sahaya çıkacağı 11 netleşmeye başladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de zirvenin 43 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar, taraftarına kupa şampiyonluğu yaşatmak istiyor. Teknik direktör Serdar Topraktepe, kafasındaki 11'i şekillendiriyor.
Siyah beyazlıların kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson solunda Masuaku forma giyecek.
Stoper ikilisinde Necip Uysal ve Omar Colley’nin oynaması bekleniyor. Savunmanın önünde Al Musrati görev yapacak. Libyalı oyuncunun önünde Salih Uçan ve Gedson Fernandes şans bulacak.
Hücumun sağında Milot Rashica solunda Ernest Muçi görev yapacak. Santrfor mevkisinde ise Semih Kılıçsoy olacak.