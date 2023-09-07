Beşiktaş'ın transfer raporu: 9 isim geldi, tek satılan futbolcu... Beşiktaş, UEFA'ya Konferans Ligi için kadro bildirimini yaparken transferde de rapor netleşiyor. Siyah-beyazlılar, 9 ismi kadrosuna katarken bonservis kazandıran tek futbolcu ise Romain Saiss oldu

Beşiktaş, Konferans Ligi için UEFA'ya kadro bildirimini geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, son olarak kadrosuna Manchester United'dan Eric Bailly'yi katarken 15 Eylül'e kadar kalan süreçte fırsat transferlerine odaklandı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS, SATIŞTAN 2.5 MİLYON EURO Siyah-beyazlılar, şu ana kadar kadrosuna 9 isim katarken 15 milyon Euro bonservis ödedi. Siyah-beyazlılar, buna karşılık oyuncu satışından ise beklediğini bulamadı. Kartal, sadece Romain Saiss'in Al-Sadd Kulübü'ne transferinden 2.5 milyon Euro kazandı. İşte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenlerin raporu:

GELENLER: Milot Rashica - 5.25 milyon Euro (Norwich) Bakhtiyor Zaynutdinov - 4.5 milyon Euro (CSKA Moskova) Jean Onana - 4 milyon Euro (Lens) Tayfur Bingöl - 1 milyon Euro (Alanyaspor) Emrecan Bulut - 211 bin Euro (Somaspor) Daniel Amartey - Bonservissiz (Leicester) Ante Rebic - Bonservissiz (Milan) Alex Oxlade-Chamberlain - Bonservissiz (Liverpool) Eric Bailly - Bonservissiz (Manchester United) REKLAM TOPLAM: 15 milyon Euro

GİDENLER: Romain Saiss - 2.5 milyon Euro (Al-Sadd) Kerem Atakan Kesgin - Kiralık - (F.Karagümrük) Emre Bilgin - Kiralık - (F.Karagümrük) Javi Montero - Kiralık - (Arouca) Berkay Vardar - Kiralık - (Sheriff) Ajdin Hasic - Kiralık - (Sarajevo) Oğuzhan Akgün - Kiralık - (Sarıyer) Ahmet Gülay - Aliağa FK - (Kiralık) Bilal Ceylan - Karşıyaka - (Kiralık) Kerem Kalafat - Satıştan pay - (Çorum FK) Welinton - Sözleşme sonu - (Burnley) N'Koudou - Sözleşme sonu - (Damac FC) Dele Alli - Sözleşme sonu - (Everton) Atiba - Sözleşme sonu - (Futbolu bıraktı) Muhayer Oktay - Sözleşme sonu - (Kulüpsüz)

LİSTE DIŞI KALANLARA KAPI AÇIK Beşiktaş'ta UEFA listesi dışında kalanlar ise sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Umut Meraş, Kartal Yılmaz, Emrecan Bulut ve Oğuzhan Akgün oldu. Oğuzhan Akgün, Sarıyer'e kiralanırken diğer isimler de farklı takımlara kiralanabilir.

UMUT MERAŞ, SAMSUNSPOR'A DOĞRU! Beşiktaş'ta gözden düşen sol bek Umut Meraş'a ise Samsunspor talip oldu. Süper Lig'in yeni ekibi siyah-beyazlılarla tecrübeli oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.