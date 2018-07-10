"YETERİNCE DELİYİM"
Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida, Hırvat basınına penaltı pozisyonundaki ruh halini anlattı:
"Rakitic ve Ladic penaltı konusunda bana tavsiyelerde bulundu. Ancak ben kendi kendime, ‘Gözlerini kapat, olumlu düşün, aileni düşün’ dedim. Topu nereye vuracağımı seçtim ve kararımdan vazgeçmedim."
"Topu beyaz noktaya koyduğumda nereye vuracağımı çok iyi biliyordum. Kararsızlık en büyük tehlikedir. Dürüst olmak gerekirse Ruslar’a karşı böyle bir penaltı atma konusu gelince, buna düşünmeden talip oldum. Bunu yapmak için yeterince deliyim."
RAKİP İÇİN ŞANSTI
İyi bir oyun oynadık ama şans eseri maç penaltılara kaldı. Biz burada durmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Savunma ve hücum konusunda ne kadar iyi olduğumuzu bu turnuvada gösterdik. Rakip kim olursa olsun, korkusuzca mücadele edeceğiz.
VİDA'NIN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Liverpool'un transfer radarına giren Vida için istediği fiyat belli oldu.
Beşiktaş yönetimi, Vida için Liverpool'dan 36 milyon Euro istedi. Geçtiğimiz günlerde Vida için kulüp tarafından 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlendiği iddiası elde edilmişti. (A Spor)
"SATMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Dünya Kupası’nda yarı finale kalan Hırvatistan’ın Beşiktaşlı yıldızı Vida, transferin gözdesi. Özellikle İngiliz kulüpleri yıldız oyuncuyu renklerine katmak için yarışıyor. 3 İngiliz ekibinin talip olduğu Vida’nın en ciddi alıcısı ise Liverpool.
Kloop’un mutlaka takımda görmek istediği Vida için Kırmızılar, 18 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Beşiktaş 25 milyon eurodan aşağıya satmak niyetinde değil. İngiliz basınında ise 30-35 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor.
Beşiktaş yönetimi teklifleri doğruladı ancak rakam vermekten kaçındılar. Vida konusundaki politikalarını ve yol haritalarını şöyle anlattılar:
GÜÇ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ
Büyük kulüplerin oyuncularımızı istemesi gurur veriyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki onları alıp, başarılı olmak isteyen takımlar kadar bizim de başarı arzumuz var. Kamuoyunda, ‘Beşiktaş’ın ekonomik sıkıntıları var, oyuncularına alıcı çıkarsa satacaklar’ gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok.
Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde etmiş bir takımız ve taraftarımız bu sezon da bizden aynı başarıyı bekliyor. Yani elimizdeki takımın gücünü zaafa uğratacak hamleler kesinlikle yapmayız. Oyuncu değerini bulursa onu satar, daha iyisini alırız. Beşiktaş bir ticari kuruluş değil, futbol kulübüdür.
BİZ NE KARA GÜNLER GÖRDÜK
Bizim satmak istediğimiz oyuncular, gelecek sezon takımda süre alma olasılığı düşük olanlardır. Onların da oynayabilecekleri takımlara gidip, değer kazanmalarını istiyoruz.
Her kulübün mali problemi var ama en az maddi sorunu olan kulüplerden biri Beşiktaş’tır. Beşiktaş çok daha zor günlerde oyuncularını para için satmamıştır, şimdi kesinlikle böyle bir politikamız yok. Kulübün menfaatlerine uymayan hiçbir ticaretin içinde olmayız. (Akşam)
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