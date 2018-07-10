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GÜÇ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ



Büyük kulüplerin oyuncularımızı istemesi gurur veriyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki onları alıp, başarılı olmak isteyen takımlar kadar bizim de başarı arzumuz var. Kamuoyunda, ‘Beşiktaş’ın ekonomik sıkıntıları var, oyuncularına alıcı çıkarsa satacaklar’ gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok.