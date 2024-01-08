Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Fernando Santos, bu akşam İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 69 yaşındaki Portekizli teknik adamın bu akşam saat 20.30'da İstanbul'a geleceği belirtildi.

İşte o açıklama:

Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak.

Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi’nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye’ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.

Basın mensupları, Tüpraş Stadyumu sporcu girişinden akreditasyonla imza törenine kabul edilecek.

YARDIMCILARI DA PORTEKİZLİ

Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada, 69 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine 'hoş geldin' diyoruz." denildi.

Açıklamada Fernando Santos'un yardımcılıklarını Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı aktarıldı.