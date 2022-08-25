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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin hayatı zorluklarla dolu!

Zorlu bir çocukluk geçiren Dele Alli, büyüdüğü semtin takımından Tottenham'a yıldız olarak transfer oldu, İngiltere futbolunda zirveye çıktı. Son yıllarda beklentilerin bir hayli altında kalan ve Beşiktaş'la yeniden kendini bulmak isteyen Dele Alli'nin hayat hikayesini Habertürk'ten Ayhan Şensoy kaleme aldı

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  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    "Seni dünyaya getirenler sevmediyse eğer, tüm dünya seni sevse de sevgisiz hissedersin." Dele Alli'nin tüm sorunu bu cümle içinde yatıyor. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    BABASI EVDEN AYRILIYOR

    Çocukken babası evden ayrılıyor. Alkolik olan annesi ile kalıyor. 13 yaşında evden çıkıp arkadaşı Hickford'lara taşınıyor. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Ailesiyle görüşmeme kararı alıyor. Hickford'un ailesini aile kabul ediyor. Birkaç yıl önce 'bağ hissetmiyorum' diyerek formasından Alli'yi kaldırıp Dele yazdırıyor. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    ÜNÜ BÜYÜDÜĞÜ SEMTTEN LONDRA'YA TAŞTI

    2014-2015 sezonuna Dünyaya geldiği kentin takımı Milton Keynes Dons'ta 44 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 11 asistle adından söz ettirdi. Bu performans onu Kuzey Londra'ya taşıdı. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    "YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR"

    Tottenham ile uzun vadeli sözleşme imzalarken, İngiliz basını Dele Alli için 'Yeni bir yıldız doğuyor' manşetleri atmıştı. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    League One'dan birden Premier lig'e geçiş yapan Dele Alli, ilk 4 sezonunda 46 maçın altına düşmedi. Gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştı. Özellikle 2016-2017 sezonunda 50 maçta 22 gol, 13 asistlik performansıyla kendisini ada futboluna kabul ettirdi. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    ALEX FERGUSON'U BÜYÜLEDİ

    Alex Ferguson, bu genç yıldızın oyunundan çok etkilenirken, ''Onu izlerken keyif alıyorum. Gerard ve Lampard sonrası İngiltere milli takımı orta sahada sıkıntı yaşamayacak'' ifadelerini kullanmıştı. 2018'de Dele Alli için 100 milyon Euro bonservis bedeli biçilmişti. 

     
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    2019 yılında seks kasedi internete sızdırılan Dele Alli de bu olaydan sonra düşüş başladı. Pandeminin başında kulübün kurallarına uymaması ve kız arkadaşı Ruby Mae ile gece kulübünde eğlenmesi İngiltere'de büyük tepki çekmişti. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Kulüpten ağır ceza alan Alli'yi bir süre sonra kız arkadaşı Ruby Mae, bilgisayar oyunlarına bağımlılığı nedeniyle terk etti.
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Dele Alli'nin Tottenham'dan yakın arkadaşı Danny Rose,''Dele kötü bir çocukluk geçirmişti. Futbol onun için bir tutkuydu. Yeteneğiyle ve çalışkanlığıyla üst düzey bir futbolcu oldu. Şan ve şöhrete ulaştı. Maddi açıdan rahatladı. Bu kez en büyük tutkusu olan futboldan uzaklaştı. Başka tutkuların peşinden gitti. Bu da kariyerinde düşüşe neden oldu'' diyor. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Dele Alli ile yaptığı görüşmede, ''Olabileceğin şeye ulaşamazsan bir gün pişman olacaksın. Bence kendinden daha fazlasını istemelisin.'' diyerek yıldız oyuncudan yeteneğine ihanet etmemesini istemişti. 
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Tükenmişlik sendromu, İngiltere'deki baskı ortamı, odağını kaybetmesi ve geçmişten kalan yaralar Dele Alli'yi 26 yaşında Türkiye'ye getirdi.
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Beşiktaş'ı bana en iyi anlatan kare Baba Hakkı'nın Süleyman Seba'yı alnından öptüğü fotoğraftır. Geçmişte Quaresma başta olmak üzere sevgisyle birçok yıldızı iyileştiren Beşiktaş taraftarına büyük iş düşüyor.
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin geçmişi zorluklarla dolu! Dele Alli'nin hayat hikayesi...

    Dele Alli'yi dünya futboluna sunan arkadaşı Hickford'un evindeki sevgiydi. Kariyerinde ona ikinci baharı yaşatacak yer de Vodafone Park olabilir.

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