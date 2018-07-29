Beşiktaş'ın Cruz Azul'dan kadrosuna kattığı Şilili stoper Enzo Roco, Instagram tv özel yayınında konuştu.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan teklif aldığını duyduğu zaman çok duygulandığını ifade etti.

"Menajerim, Beşiktaş'ın teklifinden bahsettiği zaman çok duygulandım. Beşiktaş, geleneği olan bir kulüp. Meksika'da 1 sene daha kalma ihtimalim vardı ama Avrupa'ya yeniden dönmek istedim." diyen Beşiktaş'ın yeni yıldız, "Medel, uzun zamandır arkadaşım. Transfer sürecinde bana kulübün yapısını anlattı. Fikir alışverişimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"VİDA'NIN KARİYERİ ORTADA"

Enzo Roco şöyle devam etti: "Hava toplarında iyi olduğumu söyleyebilirim. Geriden oyun kurma konusunda da iyiyim. Sezonda 2-3 gol atan bir stoperim ama ilk görevim takımın gol yememesi. Daha fazla gol atarsam ne mutlu bana. Pepe, çocukluğumdan beri izlediğim bir stoper, onunla aynı takımda olmak benim için gurur. Vida, Dünya Kupası'nı da iyi geçirdi, kariyeri ortada. Forma rekabetinden takımın kazançlı çıkmasını umuyoruz. Taraftarların bana gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadarıyla sıkı çalışıp bu sevginin karşılığını vermek istiyorum."