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Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, kulübün yardım organizasyonunu ziyaret etti

Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'taki başlattığı yardım organizasyonunu ziyaret etti

Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, kulübün yardım organizasyonunu ziyaret etti
AA

Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'taki başlattığı yardım organizasyonunu ziyaret etti.

Gönüllülerle bir araya gelerek çalışmalara destek veren siyah-beyazlı futbolcu, kolileme işlemlerine yardımcı oldu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onur Bulut, "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an futbol geri plana düştü. Oynanmaması da çok doğru bir karar. Hepimize geçmiş olsun. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Enkazdan çıkanlar umarım en çabuk haliyle sağlığına kavuşur. Gerçekten zor bir süreç. Biz hem Beşiktaş olarak hem diğer kulüpler hem eski takım arkadaşlarım herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bence bütün vatandaşlara sesleniyorum, imkanı varsa nasıl olursa olsun, kuru gıda olsun, kıyafet olsun koli taşısalar, yardımda bulunsalar çok iyi olur. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışından da yardım etmeye çalışıyoruz. Almanya'dan eski takım arkadaşlarıma yazdım, oradan yardım etmeye çalışıyorlar. En hızlı şekilde ülkemizi toparlamamız gerekiyor. Herkes elinden geleni yaparsa çabuk toparlayabiliriz. Zor bir süreç, bazen kelimeler eksik kalıyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Yakın arkadaşlarım Kayseri'de ne var ne yok toplayıp bölgeye gittiler. Tüm şehirler yok olmuş gibi diyorlar. Ne var ne yok herkes yardım etsin. Toparlamamız gerekiyor."

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