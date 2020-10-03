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Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier: "Burada olmak çılgınca bir şey"

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda forma giymenin çılgınca bir duygu olduğunu söyledi

Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier:
AA

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımda iyi bir performans sergilemek istediğini aktaran Fransız oyuncu, "Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon." diyerek sözlerini tamamladı.

ÇEBİ İLE BULUŞTU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekiz kulübü Sporting'den transfer edilen Valentin Rosier ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Çebi ve 29 yaşındaki Fransız sağ bekin buluşmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadromuza katılan Valentin Rosier ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada Rosier'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' dedi ve başarılar diledi."

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