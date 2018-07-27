Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Umut Nayir şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerime gelenekleri ve güçlü değerleriyle ülkemizin gururu olmuş, Türk futboluna damga vuran Beşiktaş formasıyla devam edecek olmanın gururunu yaşıyorum.

Büyük Beşiktaş camiasının parçası olabilme şansı beni son derece heyecanlandırmakla birlikte güçlü bir sorumluluk duygusunu da beraberinde getiriyor.

Bu özül güne gelmemde yoğun emekleri olan ailem, hocalarım, takım arkadaşlarım, yakınlarım ile birlikte alt yapısında yetiştiğim Ankaragücü kulübüne ve beni her zaman destekleyen taraftarına da minnettarım.

Nerede olursam olayım giydiğim formanın hakkını vermeye, takımıma katkı sağlamaya, çalışarak kendimi geliştirmeye gayret ettim. Deneyimlediğiğm tüm başarı ve başarısızlıklar kariyerimin bu noktaya ulaşmasında bana yol gösterdi, ışık tuttu. Bundan sonraki süreçte bütün gayretim ve çabam Beşiktaş formasını hakkıyla taşımak, takımıma katkı sağlamak için olacak.

Çok çalışıp, gelişimime devam edip bana güvenenlere nice mutluluklar yaşatmak istiyorum.

Güzel dileklerini ileten, bu mutluluğu benimle paylaşanlara sonsuz teşekkürler.

Yeni hedefler yeni hayaller bizi bekler.

Saygılarımla...."

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