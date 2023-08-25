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        Beşiktaş'ın yenilmezliği 22 maça çıktı

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:14 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:19
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        Yenilmezlik 22 maça çıktı!
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        Vincent Aboubakar'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, Shaparenko'nun 60. dakikadaki golüne engel olamadı. Beşiktaş 65. dakikada Omar Colley'le bir kez daha gol bulsa da üstünlüğü 1 dakika sürdü ve Voloshyn skoru yeniden eşitledi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Zaynutdinov attığı golle Beşiktaş'ı 3-2 galibiyete taşıyan golü kaydetti.

        Dinamo Kiev'in ikinci yarının başında attığı bir gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

        Öte yandan bu galibiyetle Beşiktaş, Dinamo Kiev'i tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etmiş oldu.

        22 maçtır yenilmiyor

        Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

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        Geçen sezon Sivasspor'la oynanan lig maçında aldığı yenilginin ardından toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçların 18'ini galibiyetle noktalarken 4 maçta rakipleriyle yenişemedi.

        Güneş kendi rekorunu egale etti

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti.

        Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.

        Aboubakar gollerine Avrupa'da devam ediyor

        Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

        Sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana karşısında kaydeden Kamerunlu oyuncu, Neftçi ile oynanan üçüncü tur maçlarında da birer gol attı.

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        Aboubakar, Dinamo Kiev'le oynanan play-off mücadelesini de boş geçmeyerek bu sezonki 4. golünün sevincini yaşadı. Ligde henüz golü bulunmayan siyah-beyazlı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan sezonun ilk maçında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

        Colley, Dinamo Kiev’i de boş geçmedi

        Beşiktaş’ın Pendikspor’la oynadığı lig maçında attığı golle takımının 1-1 sona eren maçtaki tek golünü kaydeden Omar Colley, Dinamo Kiev ağlarını da havalandırdı.

        Ukrayna temsilcisi karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncunun, Pendikspor mücadelesinde kornerden attığı bir gol de geçerli sayılmamıştı.

        Bakhtiyor siftah yaptı

        Beşiktaş'ın bu sezon kadrosun kattığı son isim olan Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı.

        Kazak oyuncu, mücadelenin 18. dakikasında sakatlık yaşayan ve tedavisi saha içinde yapılan Arthur Masuaku'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

        Siyah-beyazlı takımı yeni oyuncusu 90+4. dakikada Rashica ile başlayan atağı golle sonlandırarak Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü Dinamo Kiev ağlarına bıraktı.

        Cenk Tosun 2,5 ay sonra döndü

        Geçen sezon Konyaspor'la oynanan ligin son maçında sakatlanan Cenk Tosun, uzun bir iyileşme sürecinin ardından Dinamo Kiev karşılaşmasında yeniden sahalara döndü.

        Siyah-beyazlı oyuncu mücadelenin 88. dakikasında Vincent Aboubakar'ın yerine girerek 78 gün sonra oyunda yer aldı.

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