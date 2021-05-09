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Beşiktaş inanıyor: 'Avantaj hala bizde'

Kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli yol kat edeceği derbi maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş, yine de son iki maça avantajlı giriyor

Beşiktaş inanıyor: 'Avantaj hala bizde'
DHA

Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında tutuk ve maçın büyük bölümünde panik bir oyun sergilerken, gol pozisyonuna girmekte oldukça zorlandığı bir maç yaşadı. Galatasaray'ın baskılı ve sert markajına takım olarak çok fazla cevap veremeyen Kartal, özellikle savunmada yaptığı hatalarla derbiyi kaybetti ve Süper Lig'de sezonun bitimine iki maç kala Galatasaray'ı yarışa tekrar ortak etti.

Beşiktaş yönetimi ise maçı değerlendirirken, yenilmelerine rağmen şampiyonluğu kaybedeceklerini hiçbir şekilde düşünmediklerini ve 16'ncı zafere sonuna kadar inandıklarını vurguladı. Galatasaray mağlubiyetiyle sadece büyük bir avantajı yitirdiklerini belirten yöneticiler "Son iki maçı kazanarak şampiyon olacağız" diyerek camiadaki şampiyonluk inancını dile getirdi. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı da eleştiren siyah-beyazlı yöneticiler "İyi oynamamış olabiliriz ama bu hiçbir zaman hakemin takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullanmasını haklı gösterecek bir sebep değil. Atiba'nın pozisyonunda neye göre, hangi açıya göre aut kararı verdiler anlamak çok zor. Ama bütün her şeye rağmen avantaj bizde, lideriz ve zaten 6 güne lig bitiyor ve biz şampiyon olarak bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

16'NCI ZAFER İÇİN 4 PUAN YETİYOR

Dün akşam Beşiktaş, Galatasaray'a yenilmesine rağmen liderliği sürdürüyor ve şampiyonluğun bir numaralı adayı konumunda. Kalan iki maçta alacağı 4 puan siyah-beyazlılara 16'ncı şampiyonluğu kutlaması için yetecek.

Derbi mağlubiyetiyle rakibine karşı çok önemli bir avantajı da kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skorla ikili averajın eşitlenmesine sebep oldu. İkili averajın ortadan kalkmasıyla puan eşitliği halinde genel averaja bakılacağı için Beşiktaş, Galatasaray'dan +6'lık bir averaj fazlasına sahip. Galatasaray son iki maçını kazansa bile bir galibiyet ve bir beraberlik siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli.

Kara Kartal, Fenerbahçe'den de 2 puan önde ve ikili averajda rakibine üstünlük sağladığı için sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda iki maçı da kazanıp Beşiktaş'ın en az bir maçında daha yenilmesi gerekiyor. Bu durumda da iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik yine Beşiktaş'ı şampiyon yapıyor.

ABOUBAKAR OYNAMA KARARI VERECEK Mİ?

Son haftalarda Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen bir başka konu ise Vincent Aboubakar'ın sakatlığı ve yeni zamlı sözleşme isteğiyle ilgili bitmeyen iddialar.

Sezon başında sakatlığına dayalı ekstra yaptırımlar içeren bir sözleşme yapılarak alınan Aboubakar, 30 maçı tamamlaması halinde uzayacak bir kontrat ile Beşiktaş'a imza atmıştı. Çok başarılı bir performans ortaya koyan Kamerunlu golcü, milli takımda sakatlık yaşadıktan sonra düne kadar oynanan son 9 maçın 8'ini kaçırdı.

Aboubakar için dile getirilen iddialar bugüne kadar yönetim tarafından yalanlansa da ligin final maçlarında kendini riske etmemesi bu iddiaların sürekli gündemde kalmasına sebep oluyor. Önceki yıllarda çapraz bağ yırtığı ve önemli diz sakatlıkları yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, 'kendini riske ederse futbol hayatını etkileyecek daha büyük sakatlıkların doğmasından endişe ettiği' için tam iyileşmeden oynamak istemediği yönünde de oldukça kuvvetli iddialar mevcut.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ'LA İLK DERBİ MAĞLUBİYETİ

Bu arada, Beşiktaş'a imza attıktan sonra derbi kaybetmeyen teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetiyle de ilki yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı toplam 5 Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinden 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran tecrübeli teknik adam, 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle 6'ncı maçta ilk yenilgisini aldı.

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