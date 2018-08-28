Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Partizan ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor. 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Hategan, Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynadığı ve 5-1 kaybettiği Bayern Münih maçını da yönetmişti.

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