Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi

Gaziantep deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından milli arada iyi hazırlanan Beşiktaş, zorlu fikstürde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sırasıyla 3 İstanbul ekibiyle karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, iç sahada Başakşehir’i 3-2 mağlup ettikten sonra derbide Fenerbahçe’yi 10 kişiyle Kadıköy’de 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra 3 puana uzanmayı başarmıştı. Bu 2 zorlu karşılaşmanın ardından Süper Lig’in bir başka İstanbul temsilcisi takımı olan Kasımpaşa’yı konuk eden Sergen Yalçın’ın ekibi, sahasındaki mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrılarak İstanbul takımları karşısında 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. Sezon başında özellikle gol yollarında büyük problem yaşadığı söylenen Beşiktaş, bu 3 maçta rakip filelere tam 10 gol bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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