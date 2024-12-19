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        Beşiktaş izin yapmıyor!

        Giovanni van Bronckhorst döneminde yapılan izinlerin çok konuşulduğu Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin göreve gelmesinin ardından 20 günlük süreçte sadece 1 gün izin yapıldı.

        Giriş: 19.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:16
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        Beşiktaş izin yapmıyor!
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        Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılırken yardımcı antrenör Serdar Topraktepe takımın başına geçmişti.

        Hollandalı çalıştırıcı döneminde takımın yaptığı izinler çok tartışılırken Topraktepe ise tam tersi bir yol izledi. 30 Kasım'da takımla ilk idmanına çıkan Topraktepe 20 günlük süreçte sadece 1 gün izin verdi.

        Beşiktaş, sadece Fenerbahçe galibiyetinin ardından 1 günlük izin yaparken diğer günleri ise antrenmanla geçirdi. Beşiktaş, Hatayspor, Bodo/Glimt ve Adana Demirspor deplasmanlarından dönüşte de antrenman yaptı.

        Beşiktaş, Alanyaspor maçının ardından lige verilecek arada da kısa bir izin yapıp yoğun antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.

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