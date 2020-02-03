Abdullah Avcı ile yolları ayırıp teknik direktörlüğe efsane oyuncusu Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; 47 yaşındaki hoca ile çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılarda teknik heyet özellikle ilk 45 dakikada ortaya konulan futbolu beğenirken kısa sürede takımın istenen seviyeye geleceği görüşünde. Şubat ayına da galibiyetle giriş yapan siyah-beyazlılar, kaderinin çizileceği maçlar öncesinde de moral depolamış oldu.

4 MAÇ DA ÇOK KRİTİK

Lider Sivasspor'un yenilmesiyle zirveyle farkı 8 puana indiren siyah-beyazlılar, 33 puanla 7. sırada yer alırken üst sıralara tırmanmak için gelecek 4 maçı kayıpsız geçmenin peşinde. Bu süreçte ilk 3 maçta İstanbul dışına hiç çıkmayacak olan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la Vodafone Park'ta, Başakşehir'le ise deplasmanda karşılaşacak. Kartal 28 Şubat'ta ise yine kendisinden üst sırada bulunan Alanyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, 4'te 4 yapmaları halinde ligde yeniden iddialı hale geleceklerini düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GELECEK 4 MAÇI

08.02.2020 Beşiktaş - Gaziantep FK

14.02.2020 Başakşehir - Beşiktaş

22.02.2020 Beşiktaş - Trabzonspor

28.02.2020 Alanyaspor - Beşiktaş