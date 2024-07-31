Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yollar ayrıldı
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı 8 futbolcusu ile yolların ayrıldığını açıkladı
Yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişikliğe giden Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 8 futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Esra Manya, Vivian Ikechukwu, Opa Clement, Sofia Alvarez, Sema Polat, Maryam Yektaie, Sara Pusztai ve Şevval Dursun ile yolların ayrıldığı belirtilerek oyunculara verdikleri katkı için teşekkür edildi.
Beşiktaş, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 4. sırada tamamladı.