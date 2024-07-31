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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yollar ayrıldı

        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı 8 futbolcusu ile yolların ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:46
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        Beşiktaş'ta 8 ayrılık!
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        Yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişikliğe giden Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 8 futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Esra Manya, Vivian Ikechukwu, Opa Clement, Sofia Alvarez, Sema Polat, Maryam Yektaie, Sara Pusztai ve Şevval Dursun ile yolların ayrıldığı belirtilerek oyunculara verdikleri katkı için teşekkür edildi.

        Beşiktaş, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 4. sırada tamamladı.

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