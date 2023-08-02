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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kafilesi Arnavutluk'ta - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kafilesi Arnavutluk'ta

        Beşiktaş, KF Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için Arnavutluk'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:23
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        Beşiktaş kafilesi Arnavutluk'ta
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        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Arnavutluk'a geldi.

        Beşiktaş kafilesinin başkent Tiran’daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.​​​​​​​​​​​​​​

        Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarını TSİ 20.00'de Arena Kombetare'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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