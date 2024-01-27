Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Giriş: 27.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:02
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.