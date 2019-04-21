Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesini burada Beşiktaş taraftarları karşıladı. Çiçek ve meşalelerle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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