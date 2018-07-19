Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş As Başkanı Umut Güner ve Kartal Yuvalarından Sorumlu YK Üyemiz Hüseyin Mican’ın da izlediği basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, 1’e 1, 2’ye 2 oyun ve pres çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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