Beşiktaş Karagümrük maçı için artık nefesler tutuldu. Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ligin dişli ekiplerinden Karagümrük'ü konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin
Karagümrük: Viviano, Alparslan, Balkovec, Fatih, Ramazan, Biglia, Badou, Ndao, Jimmy, Aatıf, Mevlüt.
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