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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:46
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        Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Beşiktaş, Kasımpaşa’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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