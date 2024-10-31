Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 31.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:46
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, Kasımpaşa’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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