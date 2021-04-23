Süper Lig'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Kayserispor kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Beşiktaş Kayserispor maçı ile ilgili ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin



Kayserispor : Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen