Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Sakatlığı bulunan Aboubakar forma giymeyecek. Cezalı Welinton da yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek
AA

Süper Lig'in son 6 haftasında sadece 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 37. haftada yarın Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

SON 6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi.

Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı. Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

OĞUZHAN VE HASIC DE SAKAT

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor. Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.

WELINTON CEZALI

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak. Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü. Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mourinho hangi takımın teknik direktörü olacak?
FUTBOLBüyük sürpriz...
20 MİLYON EURO! Szalai'ye teklif yağıyor - Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL20 milyon Euro!
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında
FUTBOLGalatasaray, Antalya deplasmanında
Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor
FUTBOLHatayspor'un golcüleri yarışıyor
La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
FUTBOLBarça da kazandı Atletico da
Premier Lig'de Leicester City 3 puanı 3 golle aldı
FUTBOLLeicester City 3 puanı 3 golle aldı
SON DAKİKA! İbrahim Yıldız: Kasımpaşa'ya karşı art niyet VAR!
FUTBOL"Kasımpaşa'ya karşı art niyet VAR!"
Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Florentino Perez'den tepki çeken Türkiye açıklaması
FUTBOLTepki çeken Türkiye açıklaması
Kasımpaşa :0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 puan Başakşehir'in
SEZON FİNALİ - Galatasaray - Trabzonspor maçı yazar yorumları - Spor HABERLERİ
FUTBOLSezon finali!