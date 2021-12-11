AA

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

SERGEN YALÇIN'IN İSTİFASININ ARDINDAN İLK MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak.

Bu sezon kötü sonuçlar alan ve zirve yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip hafta içinde hareketli günler yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, grup mücadelesini sıfır puanla tamamladı. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 9 Aralık Perşembe günü görevinden istifa etti.

TAKIM ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak.

Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.

SON 5 MAÇTA 1 PUAN

Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi.

Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

15 RESMİ KARŞILAŞMADA 11 YENİLGİ

Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi.

Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, büyük bir düşüş yaşadı.

Söz konusu karşılaşmadan itibaren ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

LİGDEKİ SON 11 MAÇTA KALESİNİ KAPATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.

4 OYUNCU SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Mert Günok ile Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında olduğu gibi yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Georges-Kevin N'Koudou da Yukatel Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Miralem Pjanic'in durumu ise bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda netlik kazanacak.

JOSEF, WELINTON VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Josef de Souza ile Welinton yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki futbolcu Kasımpaşa maçındaki kartla cezalı duruma düşmüştü.

GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal da Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.