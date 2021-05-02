Beşiktaş: "Kimse heveslenmesin"

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, Akintola (k.k.),Larin (4),N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.

Beşiktaş, ligin kalan 3 haftasında 4 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor önünde bu sezon ligdeki en farklı galibiyete imza atan siyah-beyazlılarda futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verirken, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından bu fotoğraf "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaşıldı.