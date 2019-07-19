Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman doping kontrolü sebebiyle yarım saat kadar geç başladı. Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Lens, Güven Yalçın, Umut Nayır ve Orkan Çınar bu sabah (kurallar gereği) tesislere aniden gelen görevliler tarafından doping testine tabi tutuldu.

Test sonrası başlayan idman, kondisyon çalışması şeklinde geçti. Koşu ve ısınma hareketleri sonrası önce istasyon ardından sprint çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Tedavileri devam eden Burak Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz bireysel antrenör eşliğinde çalışırken Atiba takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Antrenmanın sonuna doğru sağ bacağında zorlanma hisseden Quaresma saha kenarına gelerek buz tedavisi uyguladı.

Beşiktaş, Riva kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.